Глава «Содружества семей» признала вину по делу о торговле детьми
Председатель общественной организации по защите семейных ценностей Ирина Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.
Рудницкая признала вину в полном объеме. Она готова сотрудничать со следствием, следует из сообщения. Согласно документам, после совершенного преступления прошло более пяти лет и «за все это время она больше не совершала каких-либо противоправных действий – человек сделал надлежащие выводы».
Рудницкая – многодетная мать, председатель организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения». 30 октября ее обвинили в торговле несовершеннолетними, столичный суд отправил ее в СИЗО до 22 ноября.
3 ноября ТАСС писал об аресте еще двоих фигурантов этого дела. Арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, ребенка которой могли продать в другую семью.