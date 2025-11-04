Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Глава «Содружества семей» признала вину по делу о торговле детьми

Ведомости

Председатель общественной организации по защите семейных ценностей Ирина Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы.

Рудницкая признала вину в полном объеме. Она готова сотрудничать со следствием, следует из сообщения. Согласно документам, после совершенного преступления прошло более пяти лет и «за все это время она больше не совершала каких-либо противоправных действий – человек сделал надлежащие выводы».

Рудницкая – многодетная мать, председатель организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищенных слоев населения». 30 октября ее обвинили в торговле несовершеннолетними, столичный суд отправил ее в СИЗО до 22 ноября.

3 ноября ТАСС писал об аресте еще двоих фигурантов этого дела. Арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, ребенка которой могли продать в другую семью.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь