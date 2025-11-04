Газета
Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет

Бывший вице-президент США Дик Чейни умер на 85-м году жизни, пишет New York Post со ссылкой на членов семьи политика. Причиной стали осложнения после пневмонии и сердечно-сосудистые заболевания.

По словам родственников бывшего вице-президента, в момент смерти он находился вместе со своей женой, с которой он прожил 61 год, а также дочерьми Лиз и Мэри и другими членами семьи.

Чейни родился в 1941 г. в Линкольне (штат Небраска). Он получил первое образование в Йельском университете, а также степень магистра – в Вайомингском и докторскую степень – в Висконсинском университетах. 20 марта 1989 г. он стал главой американского минобороны. Во время его нахождения на этом посту были проведены военные операции «Буря в пустыне» (Ирак) и «Правое дело» (Панама).

С января 2001 по январь 2009 г. Чейни занимал должность вице-президента США в администрации Джорджа Буша-младшего. Дважды он также был исполняющим обязанности президента США.

