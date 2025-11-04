Бывший вице-президент США Дик Чейни умер в возрасте 84 лет

Чейни родился в 1941 г. в Линкольне (штат Небраска). Он получил первое образование в Йельском университете, а также степень магистра – в Вайомингском и докторскую степень – в Висконсинском университетах. 20 марта 1989 г. он стал главой американского минобороны. Во время его нахождения на этом посту были проведены военные операции «Буря в пустыне» (Ирак) и «Правое дело» (Панама).