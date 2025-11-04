Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари
Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари за заслуги перед британским обществом и в футболе, передает BBC.
Церемония состоялась в Виндзорском замке во вторник, где титул присвоил король Карл III.
«Я невероятно горжусь. Люди знают, что я патриот – я люблю свою страну», – сказал Бекхэм, отметив, что гордится британской монархией.
Имя Дэвида Бекхэма было включено в список награжденных в связи с днем рождения короля Карла III.
Бекхэм родился в Лондоне 2 мая 1975 г. Будучи подростком, подписал школьный контракт с академией «Манчестер юнайтед». В 1992 г. футболист дебютировал в основном составе «Манчестер юнайтед» и подписал первое профессиональное соглашение с клубом. В составе «Манчестер юнайтед» Бекхэм провел 394 матча, забил 85 голов и шесть раз выиграл чемпионат Англии (1996-1997, 1999-2001, 2003).
Также Бекхэм играл в сборной Англии. В 1996-2009 гг. он провел за нее 115 матчей и забил 17 голов. В 2018 г. после завершения карьеры Дэвид Бекхэм создал и возглавил футбольный клуб «Интер Майами». Сейчас в его нападении играет восьмикратный обладатель премии «Золотой мяч» Лионель Месси.