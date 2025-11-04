Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

1 / 12

Дэвид Бекхэм родился в Лондоне 2 мая 1975 г. Его отец монтировал кухни, а в свободное время тренировал юниоров из спортивной школы «Риджуэй роверс» и фанател от «Манчестер юнайтед». С подачи родителя юный Дэвид Бекхэм оказался в футбольной школе чемпиона мира и обладателя «Золотого мяча» 1966 г. Бобби Чарльтона. В 14 лет он подписал школьный контракт с академией «Манчестер юнайтед».



На фото: Дэвид Бекхэм в первом ряду по центру. / Action Images / REUTERS