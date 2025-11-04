В РФ ввели штрафы за неисполнение решений комиссии по борьбе с экстремизмом

«Ведомости» в июле писали, что в регионах госслужащие и работники муниципалитетов проходят курсы по повышению квалификации в области профилактики экстремизма. Реализация программ позволит «качественно повысить профессиональный уровень и компетентность чиновников и создаст условия для эффективного исполнения ими должностных обязанностей», говорится в техзаданиях к госзакупкам.