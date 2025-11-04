В РФ ввели штрафы за неисполнение решений комиссии по борьбе с экстремизмом
В России начнут штрафовать за неисполнение решений межведомственной комиссии по противодействию экстремизму. Закон об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Штраф составит от 30 000 до 50 000 руб. Изменения внесены в КоАП.
Административное наказание может затронуть чиновников, следует из документа. Закон был принят Госдумой 21 октября, одобрен Советом Федерации 29 октября.
«Ведомости» в июле писали, что в регионах госслужащие и работники муниципалитетов проходят курсы по повышению квалификации в области профилактики экстремизма. Реализация программ позволит «качественно повысить профессиональный уровень и компетентность чиновников и создаст условия для эффективного исполнения ими должностных обязанностей», говорится в техзаданиях к госзакупкам.
С начала 2025 г. тендеры на оказание таких услуг опубликовали, например, Воронежская, Новосибирская, Самарская, Смоленская и Челябинская области, Пермский и Краснодарский края, Татарстан.