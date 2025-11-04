Газета
Шесть человек погибли из-за крушения вертолета ВВС Филиппин

Ведомости

Шестеро членов экипажа погибли в результате крушения вертолета ВВС Филиппин во время ликвидации последствий тайфуна «Калмаэги», сообщило командование ВС страны в Восточном Минданао.

«В ходе поисково-спасательной операции были обнаружены и подняты шесть тел, предположительно, пилота и членов экипажа разбившегося вертолета Super Hueys», – передает телеканал ABS-CBN слова военных.

По данным Reuters, число жертв тайфуна «Калмаэги» на Филиппинах увеличилось до 39 человек. Часть из них утонули, остальные – погибли под обломками конструкций, упавших во время тайфуна.

