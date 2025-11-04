Газета
Самый богатый человек Британии Гопичанд Хиндуджа умер в 85 лет

Ведомости

Богатейший человек Великобритании Гопичанд Хиндуджа умер в Лондоне на 86-м году жизни, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на его родственников. Он основал автокомпанию Ashok Leyland, находящуюся в Индии.

Индийско-британская семья Хиндуджа состоит из четырех поколений. Ее капитал уже превышает $12 млрд.

Газета Financial Times отметила, что богатейший человек Великобритании долгое время болел, и это стало причиной его смерти. Об этом изданию сообщили источники.

