Умер телеведущий Юрий Николаев
На 77-м году жизни скончался советский и российский телеведущий, актер, народный артист России Юрий Николаев. О его смерти сообщил Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.
«Юрий Николаев ушел на небеса. Совсем недавно мы вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажег так много звезд. И вот только что пришло известие, что его не стало», – написал он.
Юрий Николаев родился 16 декабря 1948 г. в Кишиневе. После окончания ГИТИСа он несколько лет служил в Театре имени Пушкина, а с 1973 г. начал работать на телевидении.
Николаев стал известен как ведущий популярных программ – «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время» и «Честное слово». В 1998 г. ему было присвоено звание народного артиста России.