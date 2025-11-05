Газета
В Москве задержали работавшего на спецслужбу страны НАТО россиянина

Сотрудники ФСБ РФ задержали москвича, который передавал спецслужбам страны НАТО информацию об оппозиционно настроенных россиянах, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ведомства, житель столицы 1988 года рождения сам связался с представителем спецслужбы. Его деятельность была нужна, чтобы склонить других граждан РФ «к конфиденциальному сотрудничеству», отметили представители ФСБ.

Следователи возбудили в отношении москвича уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена в форме оказания помощи иностранному государству в деятельности против безопасности РФ). Сейчас он находится под арестом, по месту его проживания проводятся обыски. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

31 октября ФСБ задержала жителя города Печоры в республике Коми по подозрению в государственной измене. Он планировал вступить в запрещенную на территории РФ военизированную группировку Украины. По версии следствия, подозреваемый в Telegram передал кураторам организации свои анкетные данные и подготовил фото- и видеоматериалы стратегического объекта топливно-энергетического комплекса в Печоре.

