В Москве задержали работавшего на спецслужбу страны НАТО россиянина

31 октября ФСБ задержала жителя города Печоры в республике Коми по подозрению в государственной измене. Он планировал вступить в запрещенную на территории РФ военизированную группировку Украины. По версии следствия, подозреваемый в Telegram передал кураторам организации свои анкетные данные и подготовил фото- и видеоматериалы стратегического объекта топливно-энергетического комплекса в Печоре.