Зампреда «Яблока» Шлосберга приговорили к 420 часам исправительных работ

Ведомости

Суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) к 420 часам исправительных работ по статье об иноагентах, подтвердил «Ведомостям» его адвокат Виталий Исаков.

Его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В отношении Шлосберга также возбуждено дело о дискредитации армии РФ. По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.

7 октября Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Через три дня Псковский областной суд вернул его под домашний арест до 8 декабря.

