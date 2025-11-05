Зампреда «Яблока» Шлосберга приговорили к 420 часам исправительных работ
Суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Его обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах). Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
В отношении Шлосберга также возбуждено дело о дискредитации армии РФ. По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.
7 октября Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Через три дня Псковский областной суд вернул его под домашний арест до 8 декабря.