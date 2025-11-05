Зампреда «Яблока» Шлосберга приговорили к 420 часам исправительных работ

В отношении Шлосберга также возбуждено дело о дискредитации армии РФ. По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.