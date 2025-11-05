Газета
Общество

Мосгорсуд оставил в силе арест Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве

Ведомости

Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заключение экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, передает корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Он пробудет в СИЗО до 6 декабря.

Рассмотрение жалобы адвокатов происходило без участия самого Абызова. Он не захотел участвовать в заседании.

Тверской суд арестовал бывшего министра 6 октября. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество). Уголовное дело связано с инвестициями Российской венчурной компании (РВК) в американскую Alion Energy.

По версии следствия, Абызов, пользуясь своим служебным положением, оказал давление на институт развития венчурного рынка, чтобы простимулировать финансирование в американскую компанию. Ущерб по новому уголовному делу составил более 300 млн руб., рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом расследования. Фигурант вину в инкриминируемом преступлении не признал.

В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы признал бывшего министра виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также назначив штраф в размере 80 млн руб. В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.

