Мосгорсуд оставил в силе арест Михаила Абызова по новому делу о мошенничестве

В декабре 2023 г. Преображенский суд Москвы признал бывшего министра виновным в создании преступного сообщества, мошенничестве и хищении средств. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, также назначив штраф в размере 80 млн руб. В октябре прошлого года Мосгорсуд признал приговор законным.