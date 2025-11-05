В результате наезда автомобиля на пешеходов во Франции пострадали 10 человек

На французском острове Олерон мужчина на автомобиле намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов в коммунах Сен-Пьер-д’Олерон и Долюс-д’Олерон. По данным телеканала LCI, пострадали около 10 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.