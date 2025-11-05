В результате наезда автомобиля на пешеходов во Франции пострадали 10 человек
На французском острове Олерон мужчина на автомобиле намеренно наехал на пешеходов и велосипедистов в коммунах Сен-Пьер-д’Олерон и Долюс-д’Олерон. По данным телеканала LCI, пострадали около 10 человек, двое из них находятся в критическом состоянии.
Инцидент произошел утром 5 ноября. По словам очевидцев, водитель ехал, сбивая людей. На месте происшествия царила паника: прибыли жандармы, медики, военные и вертолеты.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что обвиняемый задержан и что он лично выехал на место происшествия по поручению премьер-министра. Следствие начато, обстоятельства уточняются.
Как уточнил источник в судебных органах, задержанный – житель Сен-Пьер-д’Олерон, ранее имевший проблемы с психическим здоровьем. Он дважды был судим – за кражу и нарушение правил дорожного движения, также известен полиции по делам о насилии и торговле наркотиками.