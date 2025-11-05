В Дагестане завершили расследование майского нападения на полицейских
В Дагестане завершили расследование уголовного дела о майском нападении на полицейских в Махачкале, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ. Дело направлено для утверждения обвинительного заключения.
Следствие установило, что обвиняемый вместе с пособником создали террористическое сообщество, придерживаясь идеологии запрещенной в России террористической организации. После этого 5 мая совершили нападение на инспектора ДПС с целью дестабилизации обстановки в регионе.
Они похитили табельное оружие и боеприпасы у убитого сотрудника полиции, затем на служебном автомобиле добрались до улицы Керимова. СК пишет, что там они совершили террористический акт, обстреляв из похищенного автомата другой автомобиль с полицейскими. В результате один из сотрудников правоохранительных органов погиб.
Полиция ликвидировала одного из нападавших, а затем задержала второго. Последний обвиняется в совершении преступлений по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, повлекший причинение смерти), ч. 1 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), пп. «а» и «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия организованной группой с применением насилия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия). Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.
В республиканской клинической больнице после нападения 5 мая сообщили, что в медицинское учреждение поступили четверо пострадавших в тяжелом состоянии. В минздраве Дагестана заявляли о семи поступивших в больницы пострадавших. Там уточняли, что среди них есть 17-летняя девушка. Один человек умер в больнице.