Главная / Общество /

Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой из-за неявки свидетелей

Ведомости

Домодедовский суд Московской области отложил заседание по делу актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, из-за неявки свидетелей обвинения. Об этом сообщило «РИА Новости».

Сегодня, 5 ноября, в подмосковном суде началось рассмотрение дела актрисы по существу. Тарасова признала вину в контрабанде вейпа с маслом каннабиса на заседании.

Актрису задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» по возвращении из Израиля. В багаже у девушки нашли картридж для вейпа с гашишным маслом весом 0,38 г. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, ей грозит до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.

5 сентября Домодедовский суд избрал меру пресечения для Тарасовой в виде запрета на определенные действия. Актрисе нельзя пользоваться телефоном и выходить из дома ночью. Звонить ей можно только в экстренные службы, контролирующие структуры и следователям.

