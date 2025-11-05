Суд отложил заседание по делу актрисы Тарасовой из-за неявки свидетелей

Актрису задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» по возвращении из Израиля. В багаже у девушки нашли картридж для вейпа с гашишным маслом весом 0,38 г. Против Тарасовой возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, ей грозит до семи лет лишения свободы по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ.