Росавиация ограничила работу аэропортов в Оренбурге и Уфе

Ранним утром ограничения были также установлены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»). Кроме того, в течение ночи Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иваново («Южный»), Саратова («Гагарин»). Вечером 5 ноября мера была введена в аэропорту Волгограда. В настоящий момент ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в Саратове и Пензе.