Росавиация ограничила работу аэропортов в Оренбурге и Уфе

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Оренбурга и Уфы. Ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства опубликовал сообщение о введении меры в своем Telegram-канале в 06:32 мск.

Ранним утром ограничения были также установлены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»). Кроме того, в течение ночи Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иваново («Южный»), Саратова («Гагарин»). Вечером 5 ноября мера была введена в аэропорту Волгограда. В настоящий момент ограничения на прием и выпуск самолетов отменены в Саратове и Пензе.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в ночь на 6 ноября была предпринята массированная атака беспилотников на регион. При атаке дрона на 24-этажный жилой дом в облцентре погиб 48-летний мужчина. Были повреждены балконы и выбиты стекла соседних домов.

