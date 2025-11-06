Меган Маркл вернется к актерской деятельности
Меган Маркл – супруга британского принца Гарри – вернется на экраны с небольшой ролью в фильме «Близкие друзья», пишет издание Variety. В комедии, которая сейчас снимается в Лос-Анджелесе, также играют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг.
По данным источников издания, сюжет вращается вокруг «обычной» пары, которая знакомится с парой знаменитостей во время поездки в Санта-Барбару. Когда две пары становятся друзьями, границы стираются и ситуация становится неловкой.
Режиссером выступил Джейсон Орли, сценарий написал Айзек Аптакер на основе их совместной истории. Продюсерами являются Аптакер и Элизабет Бергер.
Маркл снималась в «Форс-мажорах» в течение семь сезонов и играла в таких фильмах, как «Ужасный босс» и «Помни меня», прежде чем вышла замуж за принца Гарри в 2018 г. Она не появлялась в кино более семи лет, хотя их с принцем Гарри компания Archewell Productions продлила договор с Netflix в августе. В рамках партнерства Маркл выступила исполнительным продюсером документальных сериалов «Поло» и «Прирожденные лидеры», а также ее собственного lifestyle-шоу «С любовью, Меган», второй сезон которого вышел летом.
В 2020 г. пара объявила, что отходит от королевских обязанностей и будет жить как в Санта-Барбаре, так и в Великобритании.