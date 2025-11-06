Меган Маркл вернется к актерской деятельности

Маркл снималась в «Форс-мажорах» в течение семь сезонов и играла в таких фильмах, как «Ужасный босс» и «Помни меня», прежде чем вышла замуж за принца Гарри в 2018 г. Она не появлялась в кино более семи лет, хотя их с принцем Гарри компания Archewell Productions продлила договор с Netflix в августе. В рамках партнерства Маркл выступила исполнительным продюсером документальных сериалов «Поло» и «Прирожденные лидеры», а также ее собственного lifestyle-шоу «С любовью, Меган», второй сезон которого вышел летом.