Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Меган Маркл вернется к актерской деятельности

Ведомости

Меган Маркл – супруга британского принца Гарри – вернется на экраны с небольшой ролью в фильме «Близкие друзья», пишет издание Variety. В комедии, которая сейчас снимается в Лос-Анджелесе, также играют Лили Коллинз, Джек Куэйд, Бри Ларсон и Генри Голдинг.

По данным источников издания, сюжет вращается вокруг «обычной» пары, которая знакомится с парой знаменитостей во время поездки в Санта-Барбару. Когда две пары становятся друзьями, границы стираются и ситуация становится неловкой.

Режиссером выступил Джейсон Орли, сценарий написал Айзек Аптакер на основе их совместной истории. Продюсерами являются Аптакер и Элизабет Бергер.

Маркл снималась в «Форс-мажорах» в течение семь сезонов и играла в таких фильмах, как «Ужасный босс» и «Помни меня», прежде чем вышла замуж за принца Гарри в 2018 г. Она не появлялась в кино более семи лет, хотя их с принцем Гарри компания Archewell Productions продлила договор с Netflix в августе. В рамках партнерства Маркл выступила исполнительным продюсером документальных сериалов «Поло» и «Прирожденные лидеры», а также ее собственного lifestyle-шоу «С любовью, Меган», второй сезон которого вышел летом.

В 2020 г. пара объявила, что отходит от королевских обязанностей и будет жить как в Санта-Барбаре, так и в Великобритании.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь