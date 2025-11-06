Онищенко выступил против сокращения летних каникул для младшеклассников

Академик также обратил внимание на то, что летние месяцы традиционно используются для проведения ремонтных работ в школах. Он призвал не спешить с выводами по инициативе, а всесторонне ее проработать. По его мнению, для разных классов может быть разный подход к сокращению каникул. В частности, для начальной школы этого делать точно не стоит, так как для детей такого возраста «это очень трудный период».