Онищенко выступил против сокращения летних каникул для младшеклассников
Инициативу по сокращению летних каникул для школьников необходимо тщательно изучить. Идея влечет за собой вопрос оплаты труда учителей, а также ее точно нельзя распространять на начальные классы, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко «РИА Новости».
Онищенко отметил, что тему следует рассмотреть в совокупности с учебной нагрузкой. Главным вопросом он назвал оплату труда педагогов, напомнив, что зарплата учителя зависит от рабочих дней, хотя учебные часы также идут в зачет.
Академик также обратил внимание на то, что летние месяцы традиционно используются для проведения ремонтных работ в школах. Он призвал не спешить с выводами по инициативе, а всесторонне ее проработать. По его мнению, для разных классов может быть разный подход к сокращению каникул. В частности, для начальной школы этого делать точно не стоит, так как для детей такого возраста «это очень трудный период».
4 ноября уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что июнь нужно сделать учебным месяцем. По ее словам, в России самые длинные в мире летние каникулы. «Это хорошо, конечно, но у родителей нет трехмесячного отпуска», – сказала она (цитата по «РИА Новости»). По мнению омбудсмена, в июне детей следует обучать творческим дисциплинам.