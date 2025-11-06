Взрыв на заводе по производству аммиака произошел в Миссисипи
На заводе по производству аммиака CF Industries произошел взрыв. Власти просят жителей американского города Язу укрыться в безопасном месте, сообщает Mississippi Free Press.
Инцидент случился в 16:25 5 ноября по местному времени (01:25 6 ноября мск). По данным властей, утечка безводного аммиака продолжается. Сообщений о погибших или пострадавших нет.
CF Industries производит водород и азотные продукты, в том числе аммиак и удобрения. В заявлении предприятие говорится, что «все сотрудники и подрядчики, находившиеся на объекте во время инцидента, благополучно добрались до места назначения».
Большинству жителей было рекомендовано оставаться на своих местах, но некоторым предписали эвакуироваться.