Общество

Взрыв на заводе по производству аммиака произошел в Миссисипи

Ведомости

На заводе по производству аммиака CF Industries произошел взрыв. Власти просят жителей американского города Язу укрыться в безопасном месте, сообщает Mississippi Free Press.

Инцидент случился в 16:25 5 ноября по местному времени (01:25 6 ноября мск). По данным властей, утечка безводного аммиака продолжается. Сообщений о погибших или пострадавших нет.

CF Industries производит водород и азотные продукты, в том числе аммиак и удобрения. В заявлении предприятие говорится, что «все сотрудники и подрядчики, находившиеся на объекте во время инцидента, благополучно добрались до места назначения».

Большинству жителей было рекомендовано оставаться на своих местах, но некоторым предписали эвакуироваться.

