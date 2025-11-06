Газета
Общество

На Филиппинах ввели режим чрезвычайного положения из-за тайфуна

Ведомости

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил о введении режима чрезвычайного положения после того, как тайфун «Калмаэги» унес жизни по меньшей мере 114 человек. Еще 127 человек считаются пропавшими без вести, многие из них находятся в пострадавшей провинции Себу. Это стало самым смертоносным стихийным бедствием в стране в 2025 г., пишет The Guardian.

Большинство погибших утонули при наводнениях. Сейчас тропический циклон покинул архипелаг и вышел в Южно-Китайское море. По данным гражданской обороны, стихия затронула почти 2 млн человек и вынудила покинуть дома более 560 000 жителей.

Объявление режима «национального бедствия» позволит правительству быстрее распределять чрезвычайные фонды, а также предотвращать накопление продовольствия и завышение цен. В то время как центральные регионы все еще справляются с последствиями тайфуна, власти предупредили, что новый циклон с Тихого океана может усилиться до супертайфуна и обрушиться на север страны уже на следующей неделе.

Среди погибших – шесть человек, находившихся на борту разбившегося военного вертолета, который направлялся для оказания гуманитарной помощи. В провинции Себу наводнения затопили жилые районы, вынуждая людей спасаться на крышах домов. Губернатор провинции Пэм Бэрикатрао предположила, что ситуацию усугубили годы карьерных работ, вызвавших засорение рек, а также некачественные проекты по контролю за наводнениями.

