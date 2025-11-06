На Филиппинах ввели режим чрезвычайного положения из-за тайфуна

Объявление режима «национального бедствия» позволит правительству быстрее распределять чрезвычайные фонды, а также предотвращать накопление продовольствия и завышение цен. В то время как центральные регионы все еще справляются с последствиями тайфуна, власти предупредили, что новый циклон с Тихого океана может усилиться до супертайфуна и обрушиться на север страны уже на следующей неделе.