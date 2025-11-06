Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда, Нижнекамска и Оренбурга

Кроме того, ограничения на посадку и вылет самолетов отменили во Владикавказе («Беслан») и Грозном («Северный»). Во второй из авиагаваней один самолет также оказался на запасном аэродроме. Меры безопасности действовали с 3:58 и были отменены в 7:57. На две минуты раньше Росавиация разрешила работу аэропорта в Краснодаре.