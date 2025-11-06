Росавиация сняла ограничения в аэропортах Волгограда, Нижнекамска и Оренбурга
В аэропорту Волгограда перестали действовать ограничения на выпуск и прием самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко в 8:25 мск. В 8:24 такие же меры были отменены в авиагаванях Нижнекамска («Бегишево») и Оренбурга.
По словам пресс-секретаря ведомства, ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 22:20 5 ноября на запасной аэродром ушел один самолет.
Кроме того, ограничения на посадку и вылет самолетов отменили во Владикавказе («Беслан») и Грозном («Северный»). Во второй из авиагаваней один самолет также оказался на запасном аэродроме. Меры безопасности действовали с 3:58 и были отменены в 7:57. На две минуты раньше Росавиация разрешила работу аэропорта в Краснодаре.
По данным Минобороны России, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 75 украинских беспилотников в ночь на 6 ноября. Больше всего дронов – 49 единиц – было ликвидировано в небе над Волгоградской областью.