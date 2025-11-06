Суд запретил паблики с символикой Росгвардии в соцсетях

22 августа суд в Москве также признал информацию в семи пабликах во «В контакте» запрещенной. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Проверка показала, что в пабликах с десятками и сотнями тысяч подписчиков публиковались сведения, которые могли побуждать детей к употреблению наркотиков и табачных изделий, участию в азартных играх, а также к занятиям проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством. Суд пришел к выводу, что открытый доступ к подобной информации нарушает права граждан и противоречит российскому законодательству.