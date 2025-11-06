Суд запретил паблики с символикой Росгвардии в соцсетях
Суд удовлетворил иск Бутырской межрайонной прокуратуры и признал патриотические сообщества с элементами символики Росгвардии запрещенными. Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Московском городском суде в течение месяца.
Останкинский райсуд рассмотрел административный иск прокуратуры к ряду сообществ, которые в названиях, на обложках или в логотипах использовали слова «Росгвардия», «ОМОН», «СОБР» или сильно схожую атрибутику ведомства. У некоторых пабликов символика была видоизменена, но сохраняла сходство до степени смешения и могла вводить пользователей в заблуждение. Владельцы сообществ не обращались в Росгвардию за разрешением на использование товарного знака правообладателя, указано в решении.
Под запрет попали семь сообществ – шесть во «В контакте» и одно в Telegram. В документе суда отмечается: «Для просмотра данных интернет-страниц не требуется предварительной регистрации, введение пароля, возможно свободное копирование информации, передача и распространение без ограничения срока пользования».
22 августа суд в Москве также признал информацию в семи пабликах во «В контакте» запрещенной. Об этом сообщало «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда. Проверка показала, что в пабликах с десятками и сотнями тысяч подписчиков публиковались сведения, которые могли побуждать детей к употреблению наркотиков и табачных изделий, участию в азартных играх, а также к занятиям проституцией, бродяжничеством и попрошайничеством. Суд пришел к выводу, что открытый доступ к подобной информации нарушает права граждан и противоречит российскому законодательству.