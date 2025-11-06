ЛДПР предложила сделать отпуск для отцов после рождения ребенка оплачиваемым
Законопроект о предоставлении отцам после рождения ребенка дополнительного отпуска до пяти календарных дней с сохранением среднего заработка внесен в Госдуму. Документ опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы стали депутаты ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким, а также сенаторы Елена Афанасьева и Вадим Деньгин. Проектом предлагаются изменения в Трудовой кодекс РФ.
Сейчас ст. 128 Трудового кодекса (ТК) РФ закрепляет право работников на отпуск до пяти календарных дней при рождении детей. Но без сохранения зарплаты. По мнению авторов проекта, отсутствие оплаты создает экономические препятствия для использования такого отпуска. При этом присутствие отца в период после рождения ребенка способствует снижению риска послеродовой депрессии и предотвращает семейные кризисы. Кроме того, такое присутствие создает практическую возможность подготовить дом к приему новорожденного и матери после выписки из роддома.
20 октября в ГД был внесен похожий законопроект от депутатов Дмитрия Гусева («Справедливая Россия»), Ярослава Нилова (ЛДПР), Нины Останиной (КПРФ), Елены Драпеко («Справедливая Россия») и Алексея Журавлева (ЛДПР). Документ предлагает установить право отцов на однократный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней при рождении ребенка. Причем воспользоваться этой возможностью отец имеет право в любое время в течение года со дня рождения ребенка. Предусматривается, что неиспользованный отпуск не компенсируется денежной выплатой.