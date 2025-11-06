ЛДПР предложила сделать отпуск для отцов после рождения ребенка оплачиваемым

Сейчас ст. 128 Трудового кодекса (ТК) РФ закрепляет право работников на отпуск до пяти календарных дней при рождении детей. Но без сохранения зарплаты. По мнению авторов проекта, отсутствие оплаты создает экономические препятствия для использования такого отпуска. При этом присутствие отца в период после рождения ребенка способствует снижению риска послеродовой депрессии и предотвращает семейные кризисы. Кроме того, такое присутствие создает практическую возможность подготовить дом к приему новорожденного и матери после выписки из роддома.