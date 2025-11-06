В Сингапуре будут сечь розгами за интернет-мошенничество
Парламент Сингапура внес поправки в уголовное законодательство. В городе-государстве начнут действовать телесные наказания для борьбы с резким ростом мошенничества в интернете, сообщила газета The Washington Post.
По данным издания, речь идет о порке розгами. За шесть месяцев 2025 г. в Сингапуре были зафиксированы десятки тысяч случаев онлайн-мошенничества. Ущерб от этих преступлений составил $385 млн. Представитель администрации отметил, что мошенников будут наказывать «минимум шестью ударами розгами». При этом наказание могут увеличить до 24 ударов, по сообщению сингапурских СМИ.
Газета подчеркивает, что сначала для преступников проходит обязательный медосмотр. Прутья из ротанга или бамбука обычно имеют длину от 60 до 120 см и толщину от 4 до 13 мм. Наказывать розгами не будут девочек, женщин и мужчин старше 50 лет.