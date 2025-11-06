В Сингапуре будут сечь розгами за интернет-мошенничество

По данным издания, речь идет о порке розгами. За шесть месяцев 2025 г. в Сингапуре были зафиксированы десятки тысяч случаев онлайн-мошенничества. Ущерб от этих преступлений составил $385 млн. Представитель администрации отметил, что мошенников будут наказывать «минимум шестью ударами розгами». При этом наказание могут увеличить до 24 ударов, по сообщению сингапурских СМИ.