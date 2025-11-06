Хирург, ослепившая жену раввина, отправилась на спецоперацию

Как поясняла прокуратура Москвы, в октябре 2023 г. Лонская ненадлежащим образом выполнила свои профессиональные обязанности во время эстетической операции в частной клинике, допустив дефекты лечения и диагностики. Это привело к «стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности». Такие последствия квалифицируются как тяжкий вред здоровью.