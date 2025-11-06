Хирург, ослепившая жену раввина, отправилась на спецоперацию
Пластический хирург Екатерина Лонская, приговоренная к 11 месяцам колонии-поселения за неудачно проведенную операцию жене раввина Александра Бороды, уже почти месяц работает медиком в зоне спецоперации. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дело Лонской», администрируемом стороной защиты.
Адвокат Кристина Высоцкая уточнила в беседе с «РИА Новости», что контракт с Министерством обороны предусматривает освобождение от основного и дополнительного наказания.
В конце июня мировой судья судебного участка № 376 Пресненского района Москвы признал Лонскую виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), после того как в результате блефаропластики супруга президента Федерации еврейских общин России Инна Борода практически лишилась зрения. Хирург не признала вину и обжаловала приговор, но безрезультатно.
Как поясняла прокуратура Москвы, в октябре 2023 г. Лонская ненадлежащим образом выполнила свои профессиональные обязанности во время эстетической операции в частной клинике, допустив дефекты лечения и диагностики. Это привело к «стойкой утрате зрительной функции и значительной стойкой утрате общей трудоспособности». Такие последствия квалифицируются как тяжкий вред здоровью.