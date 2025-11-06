Житель Франции нашел во дворе клад с золотом на 700 000 евро

Как оказалось, золото было переплавлено около 15–20 лет назад на предприятии в Лионском регионе и приобретено легальным путем. По данным жандармерии, за этим сокровищем не стоит ни кража, ни ограбление. Кто именно спрятал золото на участке, остается неизвестным: прежний владелец земли уже скончался.