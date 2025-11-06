Житель Франции нашел во дворе клад с золотом на 700 000 евро
Во Франции житель города Невиль-сюр-Сон, расположенного недалеко от Лиона, случайно обнаружил клад из золота, когда копал у себя во дворе бассейн. Об этом сообщает France Info со ссылкой на данные мэрии.
Уточняется, что мужчина наткнулся на пять золотых слитков и множество монет, упакованных в пластиковые пакеты и закопанных в землю. Общая стоимость находки оценивается примерно в 700 000 евро.
После обнаружения золота мужчина уведомил местные власти и региональную дирекцию по культурным делам. Специалисты исключили возможность археологического происхождения клада, что делает нашедшего его законным владельцем.
Как оказалось, золото было переплавлено около 15–20 лет назад на предприятии в Лионском регионе и приобретено легальным путем. По данным жандармерии, за этим сокровищем не стоит ни кража, ни ограбление. Кто именно спрятал золото на участке, остается неизвестным: прежний владелец земли уже скончался.