В отношении рэпера Icegergert возбудили дело за экстремистский лозунг
Административное дело возбуждено в отношении рэпера Георгия Гергерта (известного как Icegergert) по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация атрибутики экстремистских организаций). Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
Проверка установила, что 26 октября 2025 г. во время выступления на концертной площадке на Ленинградском проспекте артист публично произнес лозунг, связанный с криминальной субкультурой и формирующий у аудитории положительное отношение к преступной среде.
Согласно выводам лингвистической экспертизы, произнесенная им фраза соотносится с идеологией движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство»
Музыкант признал вину. Санкция по ч. 1 ст. 20.3 КоАП предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток.
5 ноября глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил отправить рэпера на военную службу. Он напомнил, что артист выкрикнул лозунг во время концерта, а позже записал видео с извинениями. По мнению Бородина, служба в армии могла бы «помочь артисту переосмыслить ценности» и отказаться от воспевания криминальной романтики.