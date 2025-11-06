Газета
Общество

В отношении рэпера Icegergert возбудили дело за экстремистский лозунг

Ведомости

Административное дело возбуждено в отношении рэпера Георгия Гергерта (известного как Icegergert) по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда или публичная демонстрация атрибутики экстремистских организаций). Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Проверка установила, что 26 октября 2025 г. во время выступления на концертной площадке на Ленинградском проспекте артист публично произнес лозунг, связанный с криминальной субкультурой и формирующий у аудитории положительное отношение к преступной среде.

Согласно выводам лингвистической экспертизы, произнесенная им фраза соотносится с идеологией движения «АУЕ» («Арестантское уголовное единство» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)).

Музыкант признал вину. Санкция по ч. 1 ст. 20.3 КоАП предусматривает штраф или административный арест на срок до 15 суток.

5 ноября глава федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил отправить рэпера на военную службу. Он напомнил, что артист выкрикнул лозунг во время концерта, а позже записал видео с извинениями. По мнению Бородина, служба в армии могла бы «помочь артисту переосмыслить ценности» и отказаться от воспевания криминальной романтики.

