Общество

Российские вузы могут перейти на новую модель образования в 2027 году

Ведомости

Вузы России должны перейти на новую модель высшего образования в 2027 г., заявил замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на Всероссийском совещании деканов и заведующих кафедрами исторических факультетов вузов России.

«Мы ориентируемся на то, что 2027 г. станет годом системного, общего перехода на новую модель высшего образования», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Афанасьева, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют поправок в законе об образовании. Проект уже готов, заявил он. В настоящий момент проходит закрытое обсуждение.

Еще 12 мая 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования. В период с 2023 по 2026 учебные ггоды эксперимент проводится в шести вузах страны.

Новая система образования предусматривает три уровня подготовки: базовое высшее образование, специализированное и профессиональное – аспирантуру. Специализированная подготовка включает магистратуру, ординатуру и ассистентуру-стажировку. Продолжительность обучения на разных уровнях составит: для базового высшего образования – от 4 до 6 лет, для магистратуры – от 1 до 3 лет.

