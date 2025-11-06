Словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» словом 2025 года
Издатели словаря Collins English Dictionary выбрали «vibe coding» («вайбкодинг») словом 2025 г. Термин, предложенный специалистом по искусственному интеллекту Андреем Карпати, описывает новый способ программирования – написание кода с помощью ИИ и обычного человеческого языка. По сути, человек просто описывает задачу, а нейросеть создает нужный код. Об этом сообщается на сайте словаря.
По мнению экспертов, популярность термина отражает сдвиг в обществе – все более тесное слияние человека и технологий. В этом году большинство слов из шорт-листа Collins также связаны с влиянием цифровой эпохи. Среди них – aura farming («выращивание ауры»), обозначающее создание притягательного онлайн-образа, taskmasking – имитация продуктивности на рабочем месте, и broligarchy – власть небольшой группы богатых техномагнатов, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг.
В список также вошли biohacking – стремление улучшить тело с помощью технологий, micro-retirement – короткие «отпуска от карьеры» для восстановления сил, и coolcation – путешествия в холодные страны на фоне глобального потепления.
Редакторы отмечают, что слова 2025 г. отражают двойственность современности: «общество одновременно принимает искусственный интеллект и опасается его, ищет подлинность, но остается зависимым от имиджа и технологий».