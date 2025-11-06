Словарь английского языка Collins назвал «вайбкодинг» словом 2025 года

По мнению экспертов, популярность термина отражает сдвиг в обществе – все более тесное слияние человека и технологий. В этом году большинство слов из шорт-листа Collins также связаны с влиянием цифровой эпохи. Среди них – aura farming («выращивание ауры»), обозначающее создание притягательного онлайн-образа, taskmasking – имитация продуктивности на рабочем месте, и broligarchy – власть небольшой группы богатых техномагнатов, таких как Илон Маск и Марк Цукерберг.