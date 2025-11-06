В Белоруссии признали экстремистскими материалами каналы блогера Mellstroy

По данным ведомства, в октябре в Белоруссии выявили случаи хулиганства и нарушения общественного порядка, которые совершали по призыву Бурима. Блогер организовал конкурсы, призы в которых можно было получить, совершив противоправные действия и опубликовав видеозаписи в интернете.