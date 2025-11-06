Газета
Главная / Общество /

В Белоруссии признали экстремистскими материалами каналы блогера Mellstroy

Ведомости

Каналы блогера Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим) на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признали экстремистскими материалами на территории Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД страны.

По данным ведомства, в октябре в Белоруссии выявили случаи хулиганства и нарушения общественного порядка, которые совершали по призыву Бурима. Блогер организовал конкурсы, призы в которых можно было получить, совершив противоправные действия и опубликовав видеозаписи в интернете.

В белорусском МВД уточнили, что подобные действия попадают под действия закона «о противодействии экстремизму».

21 апреля 2023 г. в реестр запрещенной информации Роскомнадзора внесли аккаунты 15 блогеров на платформах Twitch, Telegram и Kick. В реестре в том числе оказался аккаунт Бурима. В феврале 2024 г. МВД РФ объявило блогера в розыск.

