В Белоруссии признали экстремистскими материалами каналы блогера Mellstroy
Каналы блогера Mellstroy (настоящее имя – Андрей Бурим) на всех платформах, а также его логотипы и водяные знаки признали экстремистскими материалами на территории Белоруссии. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД страны.
По данным ведомства, в октябре в Белоруссии выявили случаи хулиганства и нарушения общественного порядка, которые совершали по призыву Бурима. Блогер организовал конкурсы, призы в которых можно было получить, совершив противоправные действия и опубликовав видеозаписи в интернете.
В белорусском МВД уточнили, что подобные действия попадают под действия закона «о противодействии экстремизму».