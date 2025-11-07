Газета
Общество

Несколько военных в США отравились из-за посылки с белым порошком

Ведомости

На военную базу США в Мэриленде доставили подозрительную посылку, после вскрытия которой несколько человек попали в больницу. В посылке находился неизвестный белый порошок, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Посылка была доставлена на базу в Мэриленде 6 ноября. В заявлении Объединенной базы Эндрюс говорится, что здание на базе было эвакуировано после того, как кто-то «вскрыл подозрительную посылку». На место происшествия были направлены экстренные службы базы, установившие, что непосредственной угрозы нет. Проводится расследование. По данным телеканала, степень тяжести вреда здоровью пострадавших пока неизвестна.

5 ноября базу Эндрюс посещал президент США Дональд Трамп.

