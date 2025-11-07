Газета
Общество

В Госдуме предложили выдавать жилищные сертификаты пострадавшим от обстрелов

Ведомости

В Госдуму внесли законопроект, предоставляющий право на получение государственного жилищного сертификата гражданам, утратившим жилье в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины и террористических актов в период проведения спецоперации. Инициатива распространяется на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Документ доступен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается закрепить в Федеральном законе «О противодействии терроризму» право собственников утраченных жилых помещений на социальную выплату для приобретения нового жилья за счет средств федерального бюджета. Нововведением является предоставление этого права вне зависимости от наличия у граждан иного жилья, что устраняет существующие ограничения.

Также предусматривается распространение этих положений на лиц, являвшихся собственниками жилья на момент его утраты с 24 февраля 2022 г., при условии, что на момент вступления закона в силу они являются гражданами РФ. Это особенно актуально для территорий, вошедших в состав России относительно недавно, где люди могли не успеть оформить гражданство к моменту утраты жилья.

16 февраля на сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщалось, что с начала боевых действий на Украине своих домов и квартир в Белгородской области лишились более 5200 семей, из федерального бюджета направлено 20,5 млрд руб. на приобретение жилья для граждан.

