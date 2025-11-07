СК возбудил дело после убийства семейной пары в ОАЭ
Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения семейной пары в ОАЭ, следует из сообщения СК.
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).
По версии следствия, супруги, проживавшие в ОАЭ, исчезли 2 октября после того, как отправились на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Последним, кто видел супругов, был их личный водитель.
Telegram-канал Shot писал, что в ОАЭ убили криптотрейдера Романа Новака и его жену Анну. За их освобождение требовали большой выкуп, но «найти деньги не удалось». После этого с супругами «расправились», утверждает канал.
По данным Shot, задержаны подозреваемые в убийстве граждане РФ, их должны доставить в Санкт-Петербург. По сообщению СК, следователи и МВД РФ в рамках дела сотрудничают с правоохранителями ОАЭ.