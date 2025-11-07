Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

СК возбудил дело после убийства семейной пары в ОАЭ

Ведомости

Следственный комитет РФ по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело об убийстве после исчезновения семейной пары в ОАЭ, следует из сообщения СК.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По версии следствия, супруги, проживавшие в ОАЭ, исчезли 2 октября после того, как отправились на встречу с неустановленными инвесторами в городе Хатта. Последним, кто видел супругов, был их личный водитель.

Telegram-канал Shot писал, что в ОАЭ убили криптотрейдера Романа Новака и его жену Анну. За их освобождение требовали большой выкуп, но «найти деньги не удалось». После этого с супругами «расправились», утверждает канал.

По данным Shot, задержаны подозреваемые в убийстве граждане РФ, их должны доставить в Санкт-Петербург. По сообщению СК, следователи и МВД РФ в рамках дела сотрудничают с правоохранителями ОАЭ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь