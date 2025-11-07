Умерла звезда сериала «Доктор Кто» Полин Коллинз

В 1962 г. состоялся ее театральный дебют в постановке «Газель на Парк-Лейн», а спустя три года она дебютировала в Лондоне в мюзикле «Отель Страстоцвет». В кино Коллинз впервые появилась в 1966 г. в британской картине «Секрет девушки с мельницы».