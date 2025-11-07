Газета
Умерла звезда сериала «Доктор Кто» Полин Коллинз

Ведомости

На 86-м году жизни скончалась британская актриса, известная по роли Саманты Бриггс в сериале «Доктор Кто», Полин Коллинз. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на заявление ее родных.

Они рассказали, что в последние годы Коллинз боролась с болезнью Паркинсона. По словам родственников умершей, она скончалась мирно в окружении близких.

Актриса получила мировую известность благодаря роли в фильме «Ширли Валентайн» (реж. Льюис Гилберт), за которую в 1989 г. ее номинировали на премию «Оскар». Кроме того, Коллинз известна благодаря ролям в таких картинах, как «Дорога в рай» (реж. Брюс Бересфорд), «Квартет» (реж. Дастин Хоффман), «Город удовольствий» (реж. Роланд Жоффе) и др.

Коллинз родилась 3 сентября 1940 г. в Эксмуте, графство Девон. Образование она получила в Центральной школе сценической речи и драматического искусства Лондона. Прежде чем стать актрисой, Коллинз до 1962 г. работала учительницей.

В 1962 г. состоялся ее театральный дебют в постановке «Газель на Парк-Лейн», а спустя три года она дебютировала в Лондоне в мюзикле «Отель Страстоцвет». В кино Коллинз впервые появилась в 1966 г. в британской картине «Секрет девушки с мельницы».

Последние годы актриса вновь принимала участие в съемках сериала «Доктор Кто» и «Холодный дом», а также она появилась в телефильмах «Мужчина и мальчик» и «Сверкающий цианид».

