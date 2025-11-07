В Роспотребнадзоре следят за ситуацией с продажей опасного бетельного ореха

Бетельный орех, или бетель – это вечнозеленое многолетнее растение, распространенное в Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. В листьях и плодах содержится вещество ареколин, который действует как нейростимулятор, в больших дозах он вызывает помутнение сознания. В Индии жевательная смесь на основе бетеля известна как «пан».