В Роспотребнадзоре следят за ситуацией с продажей опасного бетельного ореха
В Роспотребнадзоре взяли на контроль ситуацию со свободной продажей на маркетплейсах опасных для здоровья сушеных плодов бетеля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор ссылается на информацию из СМИ, согласно которым бетельный орех может воздействовать на психику, вызывать привыкание и способствовать появлению рака ротовой полости.
Ведомство направило обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), чтобы были приняты меры. Недопустимо реализовывать дистанционным способом продукцию, которая не соответствует требованиям законодательства и потенциально опасна для здоровья населения, подчеркнули в ведомстве.
Бетельный орех, или бетель – это вечнозеленое многолетнее растение, распространенное в Юго-Восточной Азии, Индии и на Шри-Ланке. В листьях и плодах содержится вещество ареколин, который действует как нейростимулятор, в больших дозах он вызывает помутнение сознания. В Индии жевательная смесь на основе бетеля известна как «пан».
7 ноября «РИА Новости» писали, что депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с просьбой запретить свободную продажу на маркетплейсах бетельного ореха. Он объяснил, что вредный для здоровья продукт приобретают дети. По словам Хамзаева, отравление такими орехами может повлечь различные симптомы от головной боли до судорог.