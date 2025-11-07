Газета
Главная / Общество /

Кремль: празднование дня Великой Октябрьской революции утратило релевантность

Ведомости

День Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечали 7 ноября, утратил свою релевантность с исторической точки зрения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении лидера КПРФ Геннадия Зюганова сделать эту дату «красным днем календаря».

При этом он отметил, что к позиции старшего поколения, которое всю жизнь отмечало этот праздник, необходимо отнестись с пониманием.  

«Трудно сказать, какая может быть база поддержки у этого предложения, поэтому здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, потом уже приходить к каким-то выводом, делать какие-то выводы», – отметил пресс-секретарь главы государства, добавив, что в Кремле пока не слышали о данном предложении.

30 октября группа депутатов от партии КПРФ во главе с Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об учреждении государственного праздника 7 ноября. В советское время в этот день праздновали годовщину Октябрьской революции. 

В проекте говорится, что эта дата содержит в себе несколько источников символизма. Например, 7 ноября 1941 г. прошел военный парад на Красной площади, который авторы законопроекта называют в пояснительной записке «переломным моментом в Битве за Москву».

