Общество

Более 50 человек пострадали при взрыве в мечети в Джакарте

В мечети в школьном комплексе в Келапа-Гадинг (Северная Джакарта) произошел взрыв. В больницы доставили 54 человека, большая часть из них – студенты, сообщает Al Jazeera.

Инцидент произошел во время пятничной молитвы. По словам начальника городской полиции Асепа Эди Сухери, причина взрыва устанавливается. Лечение в больнице продолжат 20 человек, трое из них получили серьезные травмы.

Сухери также сообщил, что группа по обезвреживанию взрывных устройств, прибывшая на место происшествия, нашла рядом с мечетью игрушечные винтовки и игрушечный пистолет.

