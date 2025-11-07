Более 50 человек пострадали при взрыве в мечети в Джакарте
В мечети в школьном комплексе в Келапа-Гадинг (Северная Джакарта) произошел взрыв. В больницы доставили 54 человека, большая часть из них – студенты, сообщает Al Jazeera.
Инцидент произошел во время пятничной молитвы. По словам начальника городской полиции Асепа Эди Сухери, причина взрыва устанавливается. Лечение в больнице продолжат 20 человек, трое из них получили серьезные травмы.
Сухери также сообщил, что группа по обезвреживанию взрывных устройств, прибывшая на место происшествия, нашла рядом с мечетью игрушечные винтовки и игрушечный пистолет.