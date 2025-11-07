Дубай признали лучшим городом для миллиардеров

27 октября «Ведомости» писали, что Дубай возглавляет мировой рейтинг по эффективности городских перевозок – к такому выводу пришли специалисты управления дорог и транспорта Дубая (RTA). Согласно исследованию, средний показатель времени в пути в городе составляет всего 13,7 мин. на 10 км, что быстрее, чем в Сиднее, Берлине и Милане, и ниже мирового уровня в 15,9 мин.