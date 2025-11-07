Газета
Генпрокуратура поручила проверить объемы производства лекарств для почек

Генеральная прокуратура России поручила проверить объемы производства лекарств для лечения почек в ряде регионов. Это следует из сообщения на сайте ведомства.

Проверки касаются объемов производства лекарств для почек и государственных закупок в 10 регионах. В их число входят Башкирия, Дагестан, Татарстан, Кировская, Нижегородская, Омская, Рязанская, Саратовская, Ульяновская области и Санкт-Петербург.

Поводом для проверки стали данные о ненадлежащем обеспечении пациентов в ряде регионов страны. К мероприятиям будут привлечены Минздрав, Минпромторг и Росздравнадзор.

6 ноября «Известия» сообщили, что в 10 российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек. Например, в Башкирии пациенты сообщали о нехватке «Эральфона», «Мирцера» и «Кетостерила», а в Санкт-Петербурге – «Парсабива».

