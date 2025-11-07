Генпрокуратура поручила проверить объемы производства лекарств для почек

6 ноября «Известия» сообщили, что в 10 российских регионах возникли проблемы со своевременным лекарственным обеспечением пациентов с болезнями почек. Например, в Башкирии пациенты сообщали о нехватке «Эральфона», «Мирцера» и «Кетостерила», а в Санкт-Петербурге – «Парсабива».