На Сокольнической линии метро Москвы восстановлено движение после ЧП

16 октября в метро Санкт-Петербурга на участке первой, «красной», линии от станции «Академическая» до «Девяткино» поезда следовали с увеличенными интервалами. Представитель метрополитена Северной столицы рассказал тогда, что сбой произошел из-за остановки неисправного состава на перегоне «Академическая» – «Гражданский проспект».