На Сокольнической линии метро Москвы восстановлено движение после ЧП
Движение поездов на Сокольнической (красной) ветке метро в Москве вводится в график после сбоя в работе. Об этом сообщил Telegram-канал дептранса столицы.
Причиной увеличения интервалов в движении поездов стал человек на путях.
16 октября в метро Санкт-Петербурга на участке первой, «красной», линии от станции «Академическая» до «Девяткино» поезда следовали с увеличенными интервалами. Представитель метрополитена Северной столицы рассказал тогда, что сбой произошел из-за остановки неисправного состава на перегоне «Академическая» – «Гражданский проспект».