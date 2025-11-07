Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Сокольнической линии метро Москвы восстановлено движение после ЧП

Ведомости

Движение поездов на Сокольнической (красной) ветке метро в Москве вводится в график после сбоя в работе. Об этом сообщил Telegram-канал дептранса столицы.  

Причиной увеличения интервалов в движении поездов стал человек на путях.

16 октября в метро Санкт-Петербурга на участке первой, «красной», линии от станции «Академическая» до «Девяткино» поезда следовали с увеличенными интервалами. Представитель метрополитена Северной столицы рассказал тогда, что сбой произошел из-за остановки неисправного состава на перегоне «Академическая» – «Гражданский проспект».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь