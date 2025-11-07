Хабенский предложил варианты экономии ради благотворительности
Для благотворительности люди могут отказаться от подарков на дни рождения, а компании – от сувениров. Об этом худрук МХТ им. А. П. Чехова и глава Фонда Хабенского Константин Хабенский рассказал в интервью «Ведомости. Как потратить», отвечая на вопрос о вариантах благотворительности.
«У человека однозначно в какой-то из дней года есть день рождения. И он, если не совсем заброшен судьбою и у него нет ни одного близкого человека и друзей, может попросить на день рождения ничего ему не дарить или не дарить цветы, например, а сделать перевод в тот или иной фонд», – сказал он.
По словам актера, это работает и с бизнесом. Компании могут отказаться от праздничных сувениров и перечислить деньги на помощь кому-то «вместо того, чтобы подарить им очередной брендированный елочный шар». Хабенский считает, что таким образом бизнес приглашает партнеров разделить свои ценности и показывает свою сильную социальную позицию.
Другой вариант – волонтерство. Компании могут бесплатно помочь организациям с переездом, размещением рекламы и пр. Поможет даже «просто рассказать про фонд», отметил Хабенский. «Потому что кто-то этого боится или стесняется начать помогать, а когда видит, что кто-то рядом этим занимается, делает первый шаг», – заключил он.
В конце 2024 г. «Ведомости» писали, что более половины российских компаний вовлечены в благотворительность. По статистике аудиторско-консалтинговой компании «Технологии доверия» («ТеДо») «Милосердные люди», большинство из них рассматривают ее как важную или скорее важную часть своей бизнес-деятельности.