Хабенский рассказал об одном негативном моменте благотворительности
Единственный негативный момент благотворительности – это критика аудитории. Об этом в интервью «Ведомости. Как потратить» сказал худрук МХТ им. А. П. Чехова и глава Фонда Хабенского Константин Хабенский.
При запуске проекта «Рубль в день» были негативные комментарии, что «вот, эти звезды у нас по рублю вытягивают». «Люди читают о баснословных заработках звезд и не знают, что мы всегда делимся», – пояснил актер.
Вместе с тем с помощью формата благотворительного сбора по рублю с каждого подписчика удалось собрать необходимую сумму. Хабенский подчеркнул, что не помнит ни одного момента, когда благотворительность помешала ему как актеру.
«Ведомости» писали в сентябре 2024 г., что 56% доноров начали жертвовать больше средств, чем раньше, и только 22% – меньше. В частности, объем пожертвований в 2023 г. вырос по сравнению с 2022-м на 12% до 405–436 млрд руб. По данным исследования компаний Frank RG и Sber Private Banking, состоятельные клиенты переводят фондам по 600 000 руб. в год, а другие жертвователи – до 29 000 руб.