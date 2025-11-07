Хабенский рассказал об одном негативном моменте благотворительности

«Ведомости» писали в сентябре 2024 г., что 56% доноров начали жертвовать больше средств, чем раньше, и только 22% – меньше. В частности, объем пожертвований в 2023 г. вырос по сравнению с 2022-м на 12% до 405–436 млрд руб. По данным исследования компаний Frank RG и Sber Private Banking, состоятельные клиенты переводят фондам по 600 000 руб­. в год, а другие жертвователи – до 29 000 руб.