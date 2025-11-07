В Москве задержали директора департамента Минпромторга
Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов задержан в Москве, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.
«В настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие», – добавили там.
Кузнецов начал карьеру в Минпромторге РФ в декабре 2022 г. До этого он работал в «Газпром нефти» на посту руководителя управления технологических партнерств и импортозамещения.