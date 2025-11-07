Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Москве задержали директора департамента Минпромторга

Ведомости

Директор департамента машиностроения ТЭК Минпромторга Михаил Кузнецов задержан в Москве, подтвердили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время Минпромторг России находится в тесном взаимодействии со следственными органами и оказывает им содействие», – добавили там.

Кузнецов начал карьеру в Минпромторге РФ в декабре 2022 г. До этого он работал в «Газпром нефти» на посту руководителя управления технологических партнерств и импортозамещения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь