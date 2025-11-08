В аэропортах Оренбурга и Пскова ограничили полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Оренбурга и Пскова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации. Утром 8 ноября были сняты ограничения на полеты в аэропорту Пензы, которые действовали примерно с 5.00 мск.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале предупредил жителей об опасности атаки БПЛА на территории региона и подтвердил, что аэропорт Оренбурга временно не принимает и не отправляет воздушные суда.
В этот же день приостановил прием и отправку рейсов аэропорт Ульяновска. В ночь на 8 ноября меры также вводились в аэропортах Калуги и Уфы.