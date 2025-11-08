В Тульской области при взрыве газа обрушился жилой дом

В Тульской области при взрыве газа обрушился жилой домПострадали как минимум два человека
В многоквартирном доме в Тульской области произошел взрыв бытового газа, два человека пострадали при обрушении, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.
Взрыв произошел утром в поселке Куркино. В результате частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей, уточнил губернатор. По его данным, на место происшествия было направлено семь бригад скорой помощи.
Два человека находятся в состоянии средней степени тяжести, они направлены в Ефремовскую больницу.
После инцидента власти организовали пункт временного пребывания в школе № 1. На место происшествия выехал заместитель председателя регионального правительства Игорь Казенный, добавил Миляев.