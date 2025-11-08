Газета
Общество

Аэропорты Вологды и Череповца приостановили прием и отправку рейсов

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Вологды и Череповца, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры в аэропортах Вологодской области необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавил Кореняко. 

8 ноября ограничения вводились и в других регионах регионах России на фоне опасности атак БПЛА. В частности, меры действуют в воздушных гаванях Оренбурга и Пскова.

