Скончался один из основателей советского «сурового стиля» художник Павел Никонов
Народный художник России, академик и член президиума Российской академии художеств Павел Никонов умер на 96-м году жизни. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РАХ.
Официальный некролог и информацию о церемонии прощания там обещали опубликовать позже.
Павел Никонов родился 30 мая 1930 г. в Москве. Учился в Московской средней художественной школе, во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Башкирской АССР. В 1956 г. окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, где позднее преподавал вместе с заслуженным художником России Юрием Шишковым.
Никонова считают одним из основоположников «сурового стиля» – это направление в советской живописи 1960-х гг., реакция на «парадный» соцреализм. Его суть – в правдивом, сдержанном и драматичном взгляде на жизнь и труд простого человека.
Никонов награжден орденом Почета (2001 г.), дважды становился лауреатом госпремии РФ в области литературы и искусства – в 2001 и 2021 г. Его жизни и творчеству посвящены книга Анны Дехтярь «Павел Никонов» и документальный фильм «Никонов», снятый режиссером Антоном Белянкиным в 2020 г.
Произведения Никонова представлены в коллекции столичной Третьяковской галерее, государственного Русского музея в Санкт-Петербурге и ряда других. Среди его самых известных работ: картины «Геологи» (1962 г.), «Пир» (1968 г.), «Гроза» (1986 г.), «Кузнецы» (1995 г.).