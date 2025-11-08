Скончался один из основателей советского «сурового стиля» художник Павел Никонов

Павел Никонов родился 30 мая 1930 г. в Москве. Учился в Московской средней художественной школе, во время Великой Отечественной войны находился в эвакуации в Башкирской АССР. В 1956 г. окончил Московский государственный художественный институт им. В. И. Сурикова, где позднее преподавал вместе с заслуженным художником России Юрием Шишковым.