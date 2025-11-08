Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

Ведомости

Российские и белорусские граждане пострадали в результате аварии с автобусом в Таиланде, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России Илья Ильин. 

Всего пострадали 11 человек – шесть россиян и пятеро граждан Белоруссии, уточнили в посольстве. ТАСС со ссылкой на туристическую полицию страны ранее писал, что ДТП произошло в провинции Канчанабури на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.

По данным «РИА Новости», автобус попал в аварию еще 6 ноября. Тогда в больницу поступили несколько человек, у большинства были легкие травмы и ушибы. Одна гражданка Белоруссии находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. В больнице уточнили, что женщина получила повреждения внутренних органов.

Известно, что туристы перевернувшегося в Таиланде автобуса не являются клиентами крупных российских туроператоров, сообщил также со ссылкой на источник Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР). 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её