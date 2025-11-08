Туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде
Российские и белорусские граждане пострадали в результате аварии с автобусом в Таиланде, сообщил ТАСС заведующий консульским отделом посольства России Илья Ильин.
Всего пострадали 11 человек – шесть россиян и пятеро граждан Белоруссии, уточнили в посольстве. ТАСС со ссылкой на туристическую полицию страны ранее писал, что ДТП произошло в провинции Канчанабури на территории отеля в районе национального парка Сай Йок.
По данным «РИА Новости», автобус попал в аварию еще 6 ноября. Тогда в больницу поступили несколько человек, у большинства были легкие травмы и ушибы. Одна гражданка Белоруссии находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. В больнице уточнили, что женщина получила повреждения внутренних органов.
Известно, что туристы перевернувшегося в Таиланде автобуса не являются клиентами крупных российских туроператоров, сообщил также со ссылкой на источник Telegram-канал Ассоциации туроператоров России (АТОР).