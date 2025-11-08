Туристы из России и Белоруссии пострадали в ДТП с автобусом в Таиланде

По данным «РИА Новости», автобус попал в аварию еще 6 ноября. Тогда в больницу поступили несколько человек, у большинства были легкие травмы и ушибы. Одна гражданка Белоруссии находится в тяжелом состоянии в отделении интенсивной терапии. В больнице уточнили, что женщина получила повреждения внутренних органов.