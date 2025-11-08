Итальянский коллекционер вернул России картину Лагорио «Лунная ночь в Крыму»
Итальянский коллекционер Паоло Польвани передал России в дар картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму» (1879 г.). Об этом сообщил посол РФ в Италии Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.
По словам дипломата, полотно входило в коллекцию Гатчинского дворца-музея, но при невыясненных обстоятельствах оказалось в Италии.
«После подтверждения подлинности и авторства картины Польвани вместе с супругой решил сделать все возможное для того, чтобы вернуть ее в стены родного музея», – отметил Парамонов.
Посол подчеркнул, что поступок итальянского коллекционера является проявлением солидарности с Россией и свидетельствует о сохранении духовных и культурных связей между народами двух стран. Он отметил, что возвращение шедевра – это еще одна нить, связывающая Россию и Италию в непростой период.
Лев Лагорио (1826–1905) – русский художник-маринист итальянского происхождения. Он родился в Феодосии в семье итальянского консула и был первым учеником Ивана Айвазовского. Его картины хранятся в государственном Русском музее и Третьяковской галерее.