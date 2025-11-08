Итальянский коллекционер вернул России картину Лагорио «Лунная ночь в Крыму»

Посол подчеркнул, что поступок итальянского коллекционера является проявлением солидарности с Россией и свидетельствует о сохранении духовных и культурных связей между народами двух стран. Он отметил, что возвращение шедевра – это еще одна нить, связывающая Россию и Италию в непростой период.