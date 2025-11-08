На Украине из-за сбоя прекратили работу пункты пропуска на границе
Пропускные операции на границе Украины временно приостановлены из-за сбоя в базе данных таможни, оформление транспорта и граждан на въезд и выезд из страны невозможен, сообщается в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.
«Временно прекращены пропускные операции на границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска на государственной границе стал сбой в работе базы данных таможни», – говорится в сообщении.
По данным службы, сейчас оформление граждан и транспортных средств на въезд в республику и на выезд из нее временно не осуществляется. Жителей попросили учесть эту информацию при планировании поездок.
Издание «Страна» со ссылкой на таможенную службу пишет, что сбой в работе системы пропуска на границе возник из-за перебоев с электроснабжением. По информации службы, ведется работа над устранением сбоя, пункты пропуска скоро должны заработать в штатном режиме.