Патриарх отстранил митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы

Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отстранил митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора от должности экзарха Западной Европы в связи с начатым в отношении него церковным судом. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

Временное управление этими каноническими структурами поручено митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Митрополит Нестор возглавлял Патриарший экзархат Западной Европы с октября 2022 г. Он родился в 1974 г. в Москве, учился в Российском государственном гуманитарном университете, затем окончил Московскую духовную семинарию. С 1999 г. служил в приходах Русской православной церкви. Он был и. о. настоятеля кафедрального храма Трех святителей в Париже, благочинным приходов Корсунской епархии во Франции. В 2010 г. был наречен в епископа. Позднее занимал должности епископа Мадридского и Лиссабонского, а затем был назначен экзархом Западной Европы.

