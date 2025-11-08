Патриарх отстранил митрополита Нестора от должности экзарха Западной Европы

Митрополит Нестор возглавлял Патриарший экзархат Западной Европы с октября 2022 г. Он родился в 1974 г. в Москве, учился в Российском государственном гуманитарном университете, затем окончил Московскую духовную семинарию. С 1999 г. служил в приходах Русской православной церкви. Он был и. о. настоятеля кафедрального храма Трех святителей в Париже, благочинным приходов Корсунской епархии во Франции. В 2010 г. был наречен в епископа. Позднее занимал должности епископа Мадридского и Лиссабонского, а затем был назначен экзархом Западной Европы.