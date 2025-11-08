Бывший ведущий Top Gear Квентин Уилсон умер на 69-м году жизни
Британский телеведущий и журналист Квентин Уилсон, известный по автомобильным шоу Top Gear и Fifth Gear, умер на 69-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба Top Gear.
Уилсон скончался в результате борьбы с раком легких.
Квентин Уилсон начал телевизионную карьеру в 1991 г., присоединившись к команде Top Gear на BBC, где работал вместе с Джереми Кларксоном и Джеймсом Мэем до 2001 г. После завершения оригинального формата программы он стал ведущим шоу Fifth Gear на Channel 5, но к перезапущенному Top Gear в 2002 г. не вернулся.